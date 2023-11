Carles Puyol veut parler à Vinicius Jr

Ancien capitaine emblématique du FC Barcelone et champion du monde 2010 avec la Roja, Carles Puyol est très écouté quand il prend la parole. Et à l’occasion de la 7e édition du tournoi solidaire de pale XAP Constant, le Catalan a évoqué le cas de Vinicius Junior, dont l’attitude fait souvent jaser en Espagne.

« C’est un grand joueur qui fait la différence et qui devrait être admiré dans tous les domaines, mais j’aimerais lui parler et lui dire ce que je pense, ce que je ressens. Si cela se produit, je vous le dirai. Je lui parlerais en tant que collègue, c’est un grand footballeur et s’il changeait quelque chose dans son attitude, il aurait plus de reconnaissance. Le football est un sport d’émotions et il n’est pas toujours facile de les gérer », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.