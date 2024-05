Manchester United : gros retournement de situation pour Erik ten Hag

Une troisième place et une Carabao Cup pour sa première saison avec Manchester United, Erik ten Hag semblait être l’heureux élu pour enfin remettre Manchester United sur le toit du football anglais. Malheureusement pour le coach néerlandais, la saison 2023/2024 a été globalement une déception. Huitième de Premier League et éliminé sans gloire avec une 4e place de poules en Ligue des Champions derrière le Bayern Munich, Copenhague et Galatasaray, Manchester United a trainé son spleen du début à la fin. Si les blessures n’ont pas aidé, les performances et le jeu affiché ont été très décevants.

La suite après cette publicité

Néanmoins, cela s’est terminé sur une bonne note avec la FA Cup remportée ce samedi contre le rival Manchester City (2-1). Un titre qui fait du bien et qui permettra aux Red Devils de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Une consolation qui avait poussé Erik ten Hag à envoyer un message à ses dirigeants : «nous n’avions pas les joueurs. Nous avons vu les mêmes choses, pas toujours du bon football, certainement pas, mais nous avons dû faire des compromis tout le temps et vous ne pouvez pas jouer le football que vous voulez jouer. […] S’ils ne veulent plus de moi, j’irai ailleurs et gagnerai des trophées. C’est ce que je fais.»

À lire

Manchester United : Erik ten Hag tacle Arne Slot

La structure club a plus fait défaut que l’entraîneur

Faisant preuve d’orgueil pour défendre son bilan, Erik ten Hag a fait passer son point de vue et celui-ci semble avoir eu son petit effet. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le club anglais aurait revu sa position sur le dossier Erik ten Hag et serait disposé à le conserver. Les dirigeants des Reds Devils ont d’ailleurs prévenu les représentants des autres coachs qu’ils ont contactés pour les prévenir qu’ils ne se fermaient pas à l’idée de conserver l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Parmi eux, on retrouve Kieran McKenna qui avait d’ailleurs donné sa préférence aux Red Devils plutôt qu’à Chelsea. Néanmoins, l’entraîneur qui a fait monter Ipswich Town en Premier League serait sur le point de prolonger avec le promu.

La suite après cette publicité

Le nom de Thomas Tuchel, qui est parti du Bayern Munich, revient aussi, mais une chose fait consensus. Selon Jim Ratcliffe propriétaire d’Inéos et nouvel investisseur de Manchester United, la structure du club a été plus problématique que le coach dans la saison en cours. La victoire d’Erik ten Hag en FA Cup lui a permis de devenir le premier coach du club anglais à remporter des trophées sur deux saisons consécutives et cela pourrait donc lui offrir une nouvelle chance de prouver sa valeur avec les Red Devils. Erik ten Hag sauvé sur le gong ? L’idée n’est pas encore totalement validée, mais elle a germé dans l’esprit des dirigeants de Manchester United.