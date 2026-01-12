Neymar dévoile son surprenant meilleur milieu de terrain du monde

Qui est le meilleur milieu de terrain du monde ? Certains répondront Vitinha, d’autres Pedri, alors que les noms de Rodri, Nicolo Barella ou Nicolo Barella, entre autres, reviendront aussi dans les réponses. Mais Neymar lui a un avis bien différent, et il l’a fait savoir lorsqu’on lui a demandé qui est selon lui le meilleur du monde à ce poste.

La suite après cette publicité

« Arda Güler est un joueur incroyable, il a beaucoup de talent. C’est le meilleur milieu de terrain du monde », a indiqué la star brésilienne. Des propos surprenants, mais qui peuvent avoir une explication : il parlait de football avec une influenceuse turque…