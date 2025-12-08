Faouzi Ghoulam dithyrambique sur l’OM de Roberto De Zerbi !

Depuis quelques matches, l’OM tangue en Ligue 1. Repris de justesse par Toulouse à domicile (2-2), les Marseillais se sont inclinés lors du duel face à Lille vendredi dernier (1-0). Un coup d’arrêt qui n’entame pas les ambitions phocéennes. Toujours en course en Ligue des Champions avec une victoire face à Newcastle, l’OM est toujours dans la course au titre dans l’élite avec cinq points de retard sur le leader Lens. De l’extérieur, les Marseillais forcent le respect. Invité à l’occasion de l’événement The Universe League à Marseille ce dimanche, Faouzi Ghoulam n’a pas tari d’éloges sur l’OM. Pour l’ancien taulier de Naples et de l’Algérie, le club de la Canebière va dans la bonne direction.

«J’ai pu le faire en Italie. Je connaissais déjà le coach à Sassuolo, contre qui j’ai joué à de nombreuses reprises, je connaissais sa méthode de travail. Je connaissais aussi Medhi qui est un bon ami à moi. J’ai été agréablement surpris par le professionnalisme et les grands objectifs fixés par l’OM cette saison. Ils tendent vers l’excellence, c’est ce que je vois aussi dans les grands clubs italiens. C’est une belle surprise. Ca augure de bonnes performances pour la suite. Le coach est un passionné. Ils ont trouvé le combo parfait avec Medhi et le coach pour l’avenir. J’ai aussi parlé avec le président et j’ai pu constater leurs grands objectifs. Je trouve que Marseille est entre de très bonnes mains.»