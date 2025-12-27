Real Madrid : les raisons de la perte de vitesse de Dean Huijsen

Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, connaît un passage à vide après des débuts prometteurs dans la capitale espagnole. Recruté pour 58 millions d’euros en provenance de Bournemouth, il avait rapidement su s’imposer comme un élément clé de la transition défensive du club, profitant notamment des absences de Rüdiger et d’Éder Militão pour s’illustrer dans la relance et les duels. Mais selon Marca, la montée en pression défensive du Real et son rôle désormais plus exposé dans sa propre surface ont mis en lumière certaines limites physiques et tactiques. D’autant qu’il n’a pas de repères avec un partenaire dans l’axe.

La suite après cette publicité

À seulement 20 ans, Huijsen a aussi dû composer avec une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois semaines, cumulée à un calendrier chargé entre le Real Madrid et l’équipe nationale espagnole. Malgré cette baisse de forme, le club continue de lui faire confiance et reste convaincu de son potentiel à long terme. Les vacances devraient lui permettre de se ressourcer et de revenir avec plus de fraîcheur pour la seconde moitié de saison, alors que l’expérience et le temps restent essentiels pour un jeune joueur lancé dans l’élite.