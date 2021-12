Sampdoria : le président du club Massimo Ferrero a démissionné

Arrêté lundi dans le cadre d'une affaire de fraude, le président de la Sampdoria de Gênes, Massimo Ferrero a démissionné de ses fonctions comme indique le site du club de Gênes, ce lundi, via un communiqué : «nous avons appris avec une grande surprise l'arrestation de Massimo Ferrero (...) pour des affaires de faillite qui remontent à de nombreuses années. Il est important de préciser que ces affaires n'ont absolument rien à voir avec la gestion du club.» Ainsi le dirigeant italien entend «démissionner immédiatement de toutes ses fonctions et se mettre à disposition des enquêteurs».

Selon plusieurs médias, Massimo Ferrero a été arrêté lundi à Milan et incarcéré dans une prison de la capitale lombarde. Il est accusé, de même que cinq autres personnes qui ont été assignées à résidence, de banqueroute frauduleuse et d'autres délits financiers. Concernant la situation sportive du club, la Sampdoria reste sur une défaite contre la Lazio (1-3) et occupe actuellement la 15e place du Championnat d'Italie.