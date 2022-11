PSG, CdM 2022 : Keylor Navas monte au créneau pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Keylor Navas (35 ans) ne digère pas. Alors que la Coupe du monde 2022 sera officiellement lancée ce dimanche, avec un Qatar-Équateur en guise de match d'ouverture, Sergio Ramos (36 ans) suivra cet événement planétaire devant sa télévision, et ce alors qu'il postulait sérieusement à une place parmi les 26 joueurs appelés par Luis Enrique avec la Roja. Solide depuis le début de la saison avec le PSG, le défenseur central espagnol était sorti du silence face à cette immense déception. Le gardien du Costa Rica, présent dans le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon, et ancien coéquipier de SR4 au Real Madrid, a exprimé son mécontentement à ce sujet.

« J’ai été surpris que Sergio Ramos ne figure pas sur la liste. Il est à un excellent niveau, j’aimerais qu’il soit costaricien. C’est vrai qu’il a eu une mauvaise période, mais le Sergio Ramos de toujours est de retour, je le vois à 100%, jouant à un grand niveau et c’est dommage qu’il ne puisse pas être à la Coupe du monde. Être dans une Coupe du monde est toujours excitant, c’est un rêve permanent », a lancé Navas à Radio Marca, avant de conclure. « Nous allons profiter de tout ce que nous pouvons. Nous devons en profiter comme si c’était la dernière, mais cela doit arriver dans la vie à chaque match, à chaque entraînement. »