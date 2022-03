Rudi Garcia est à la recherche d'un nouveau club !

Très discret depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, qui ne voyait pas « l’intérêt d'occuper le terrain ou de se mettre en avant », se contentait jusque-là d’apparitions au micro de Canal+ pour commenter les matches de Ligue des Champions. L’ancien coach des Gones était d’ailleurs hier soir à Manchester pour commenter le choc entre MU et l’Atlético de Madrid.

Mais Rudi Garcia a fini par briser le silence pour évoquer sa situation personnelle dans un entretien accordé au Figaro. Libre de tout contrat, le technicien français n’a affiché aucune amertume, contrairement à ce qu’il s’était passé quand il avait chargé Juninho juste après son départ. Mieux, Garcia assure même « qu’il serait bien resté à Lyon » et qu’il n'a « aucun regret » concernant son passage entre Rhône et Saône.

Garcia a bien failli entraîner MU

Apaisé, ce dernier a pris le temps pour se requinquer et aujourd’hui, il est prêt à remettre le bleu de chauffe. Il aurait d’ailleurs pu le faire quand Ole Gunnar Solskjaer s’est fait limoger de Manchester United. En effet, Garcia a confirmé dans cet entretien qu’il a vraiment été tout proche de s’asseoir sur le banc à Old Trafford. « J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United. » Finalement devancé par Ralf Rangnick, Rudi Garcia n’accuse pas le coup pour autant. D’ailleurs, il a envoyé un message très clair à l’intention de clubs potentiellement intéressés : il veut entraîner la saison prochaine.

« J’ai une préférence pour l'Angleterre ou l'Espagne, mais je ne dis pas non à l'Allemagne, la France ou l'Italie. Attention, je ne veux pas entraîner que les grosses écuries, mais si j'en prends une qui n'est pas programmée pour l'Europe, je préfère que ce soit à l'intersaison et non en cours de compétition, ce qui m'a été proposé. (…) Mais aujourd'hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d'arrêt, ça me démange. Je prends des cours d'anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. » Le message est passé !