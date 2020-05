Mercato : l'Atlético de Madrid pense à Allan en cas de départ de Partey

Depuis le week-end dernier, les amateurs de football peuvent revoir des matches de haut niveau en Europe. Les championnats allemands ont en effet repris, et la Liga NOS (Portugal) et la Liga (Espagne) vont bientôt suivre. En Italie, les clubs ont été autorisés à reprendre l'entraînement en attendant une date officielle de reprise, tout comme en Angleterre, alors qu'en France, la saison 2019-2020 est déjà terminée. Du coup, en coulisses, les formations ont encore un peu de temps pour déjà penser au prochain mercato.

De l'autre côté des Pyrénées, l'Atlético de Madrid pourrait réaliser quelques opérations cet été. Il ne devrait pas y avoir de folies à cause de la crise financière liée au Covid-19, comme pour la plupart des clubs, mais les Colchoneros devraient apporter du changement, notamment dans l'entrejeu. Formé à l'Atlético, Thomas Parety a rapidement franchi les étapes pour s'imposer au sein de l'équipe de Diego Simeone et Arsenal pourrait passer à la caisse cet été pour le recruter. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club espagnol, le Ghanéen dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros.

Allan futur remplaçant de Thomas Partey ?

En cas de départ de son numéro 5, la formation de la capitale espagnole aura donc des liquidités et pourra ainsi le remplacer. Et si quelques noms sont déjà sortis, comme celui de Mauro Arambarri (Getafe), un autre joueur semble dans le viseur de la direction madrilène : Allan ! C'est le quotidien napolitain, le Corriere del Mezzogiorno, qui a dévoilé cette information dans son édition du jour. L'Atlético de Madrid aurait en effet désormais un œil sur le milieu de terrain brésilien, longtemps pisté par le Paris Saint-Germain, qui évolue au Napoli (contrat jusqu'en 2023).

Et les Colchoneros pourraient profiter de la situation compliquée du joueur de 29 ans. Comme l'explique le média italien, l'international auriverde (8 sélections) n'entrerait plus vraiment dans les plans de Gennaro Gattuso. La dernière titularisation d'Allan remonte en effet au 18 janvier et lors de sa sortie contre la Fiorentina, le principal concerné avait manifesté son mécontentement... Un geste que n'a pas oublié son entraîneur, le Brésilien ayant depuis joué que 21 minutes en quatre rencontres toutes compétitions confondues avant l'arrêt des compétitions. Mais l'Atlético devra aussi faire attention à Everton, également intéressé mais qui devra aussi trouver de l'argent pour passer à l'offensive.