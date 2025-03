Ratcliffe défend ses choix financiers pour Manchester United

L’arrivée de Jim Ratcliffe à Manchester United avait été saluée par les supporters, mais un an plus tard, les relations se sont tendues à cause de mesures impopulaires comme l’augmentation des prix des billets, les licenciements et la suppression des déjeuners gratuits pour le personnel. Dans un entretien accordé à la presse britannique, Ratcliffe reconnaît que la situation est plus complexe que prévu, mais défend ses décisions : « Cette période de changement est inconfortable, mais nécessaire pour remettre Manchester United sur une base stable. »

Il a également révélé la gravité de la situation financière : « Manchester United serait à court d’argent d’ici la fin de l’année si nous ne vendons pas de joueurs cet été. » Selon lui, le club dépense plus qu’il ne gagne depuis sept ans, et sans réformes, la situation deviendra critique. Ratcliffe minimise aussi l’impact de la dette et plaide finalement pour une gestion rentable. « Si le club devient rentable, on pourra rembourser la dette », lâche-t-il.