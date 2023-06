Diego Simeone tranche entre Mbappé, Vinícius et Haaland

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior : voilà le triumvirat qui devrait asseoir sa domination pendant au moins dix ans sur la planète football. Invité ce jeudi dans l’émission espagnole El Partidazo de Cope, Diego Simeone a révélé qu’il avait tout de même une préférence pour le Français, qu’il considère supérieur à ses deux concurrents.

«Avec ce qu’il fait, je vois Vinícius Ballon d’Or, mais entre lui et Mbappé : Mbappé à 100%. 100%. Et entre Mbappé et Haaland, Mbappé aussi. Il fait tout bien, c’est fou. Dommage qu’on ne puisse pas le signer. Le Real Madrid signe toujours les meilleurs joueurs. Pour la ligue espagnole, ce serait fantastique que Mbappé vienne à Madrid et que Messi revienne à Barcelone serait fantastique.»

