PL : Manchester City domine Crystal Palace et reste dans la course au titre

Ce samedi, Manchester City s’est rendu sur la pelouse de Crystal Palace en ouverture de la 32e journée de Premier League. L’occasion pour les Citizens de se rapprocher de Liverpool, leader du championnat anglais. Comme à leur habitude, les hommes de Pep Guardiola étaient dominateurs dans la possession, mais ils se sont d’abord fait surprendre par Mateta sur une contre-attaque efficace (4e), avant que De Bruyne n’égalise peu après, grâce à une magnifique frappe en lucarne (13e). Ayew a heurté la barre transversale (38e), mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos (1-1).

Au retour des vestiaires, City a déroulé, avec les buts de Rico Lewis (47e), Erling Haaland (66e), et un deuxième but de Kevin de Bruyne (70e). Odsonne Édouard a réduit l’écart en fin de match, en vain (86e). Un succès 2-4 précieux pour les Citizens, pour mettre la pression à Arsenal et Liverpool dans la course au titre. Avec 70 points, soit autant que Liverpool et deux unités de plus que les Gunners (en attendant les autres rencontres de la journée), les Skyblues restent au contact et n’ont pas dit leur dernier mot.