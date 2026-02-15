Nice : la grosse remise en question d’Elye Wahi

Depuis son départ de Montpellier direction le RC Lens, le jeune Elye Wahi n’a pas eu la progression escomptée. Décevant à Lens, il avait tenté de se relancer à l’OM. Son aventure marseillaise avait aussi été chaotique et son départ à Francfort n’avait guère été mieux. Récupéré par Nice cet hiver, Wahi semble enfin remonter la pente avec des débuts réussis et déjà trois buts en cinq matches de Ligue 1.

Avant d’affronter l’OL ce dimanche soir, il s’est confié au micro de Ligue 1+ et a avoué qu’il avait mûri depuis le temps. « C’est vrai que le Elye de 15 ans avait beaucoup de talent, mais ne se posait pas beaucoup de questions. Aujourd’hui, j’ai pris conscience que le talent ne suffisait pas. Il faut continuer à travailler. C’est ce que je fais constamment pour performer et je suis content. Ici à Nice, la direction, les coéquipiers et le staff m’ont accompagné pour que je performe. Je suis content d’aider l’équipe. On va continuer à bien travailler. »