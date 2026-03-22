CAN 2025 : le Sénégal va maintenir ses célébrations à Paris

La Fédération sénégalaise a décidé de maintenir la célébration du trophée de la CAN 2025 à l’occasion du match amical entre le Sénégal et le Pérou prévu le 28 mars au Stade de France. Malgré la décision de la CAF retirant officiellement le titre aux Lions de la Téranga au profit du Maroc, l’instance dirigée par Augustin Senghor a choisi de maintenir la présentation du trophée devant près de 80 000 spectateurs attendus. La soirée doit également être marquée par des animations et un concert réunissant notamment Booba et Youssou N’Dour, dans un événement pensé pour la diaspora sénégalaise de France.

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Plusieurs cadres de la sélection comme Kalidou Koulibaly, Habib Diarra et Pape Gueye ont appelé les supporters à se mobiliser pour fêter un titre que les joueurs estiment avoir gagné sur le terrain. Le discours reste ferme du côté sénégalais malgré la décision de la CAF présidée par Patrice Motsepe. En attendant une éventuelle décision juridique, le Sénégal maintient sa position et entend célébrer ce qu’il considère comme une victoire sportive. Le Sénégal, qui a saisi le TAS de Lausanne, assume une célébration symbolique qui s’apparente à un défi direct adressé à la CAF.