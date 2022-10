Ligue des Champions : l'équipe type de la 5e journée

La suite après cette publicité

Cette 5eme journée de Ligue des champions a encore une fois été le théâtre de plusieurs belles affiches au scénario invraisemblable. Si certaines écuries ont tranquillement assuré leur place en 8eme de finale, d'autres ont échoué dans les derniers instants. Mardi, le PSG a atomisé le Maccabi Haifa (7-2) et a validé son billet pour le prochain tour. Ce n'est pas le cas de l'OM qui a chuté face à Francfort (1-2) et qui devra donc absolument gagner la semaine prochaine pour espérer se qualifier. De son côté, le Bayern a écrasé un Barça déjà éliminé (3-0) alors que l'Inter (4-0 vs Plzen), Naples (3-0 vs Rangers), l'AC Milan (4-0 vs Zagreb) ou encore Porto (4-0 vs Brugge) et Séville (3-0 vs Copenhague) ont aussi brillé. Voici notre équipe type de cette journée de Ligue des Champions.

Dans les buts, on retrouve le jeune Diogo Costa. Le portier portugais du FC Porto a encore une fois rayonné avec son équipe face au Club Bruges. Déjà très performant lors de cette campagne de Ligue des Champions, il a tout simplement repoussé à deux reprises un penalty. Il s'est d'abord imposé devant Vanaken puis face à Noa Lang lorsque l'arbitre avait demandé à retirer le penalty. Depuis le début de la saison en C1, Diogo Costa a déjà repoussé 3 tirs au but. Un record. Devant lui, une défense à 4 avec la présence de Noussair Mazraoui dans le couloir droit. Le Marocain a été très bon avec le Bayern face au Barça aussi bien défensivement qu'offensivement où il participe à deux buts des siens. La charnière centrale est composée de Kim Min-jae et de Gabbia. Le premier, successeur de Koulibaly à Naples, a été impressionnant face aux Rangers avec le record de duel gagné sur le match. Le second a aussi brillé avec l'AC Milan lors de la belle victoire face à Zagreb avec un but, mais aussi le record d'interceptions. Enfin, au poste de latéral gauche on retrouve un autre joueur de Naples : Marco Rui. Passeur décisif, il a été actif tout au long du match.

Le PSG a brillé offensivement

Dans notre milieu de terrain (très offensif il faut l'avouer) on retrouve d'abord Fabinho. L'ancien monégasque a été l'un des grands artisans de la victoire de Liverpool face à l'Ajax Amsterdam. Solide dans les duels, il a dominé le milieu adverse à lui tout seul en plus d'être encore une fois très pertinent dans son jeu avec ballon. Il est accompagné d'Isco. Depuis l'arrivée de Sampaoli sur le banc du Séville FC, l'ancien du Real Madrid brille de mille feux. Ce mardi face à Copenhague, il a encore tout fait dans la création et s'est même offert le but du break en fin de rencontre. Enfin, à la pointe haute de notre milieu figure Lionel Messi. La Pulga a été extraordinaire avec le PSG face au Maccabi Haifa. Auteur d'un doublé (et de quelle manière !), le septuple Ballon d'Or a aussi délivré deux passes décisives. Un match XXL de sa part qui lui permet évidemment d'être dans notre onze type.

Pour le trio offensif, le choix a été très compliqué tant beaucoup d'attaquants ont brillé. Au poste de numéro 9, on retrouve Giovanni Simeone. L'attaquant de Naples a inscrit un doublé en 3 minutes et a été très utile par ses appels et son impact physique tout au long de la rencontre. Il est accompagné de Kylian Mbappé. Le Bondynois, homme du match face au Maccabi Haifa, était dans un grand soir. Double buteur, il a également offert deux buts dans cette rencontre mais il a surtout réussi tout ce qu'il a tenté. Véritable dynamiteur de défense, il a fait vivre un cauchemar à la défense israélienne. Enfin, dernier attaquant de notre onze : Rafa Silva. Le Portugais a été l'homme à tout faire de Benfica face à la Juventus (4-3). Pendant 90 minutes, il s'est baladé dans la défense italienne et a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Et il aurait même pu finir la rencontre avec 4 buts au compteur s'il avait été plus réaliste dans la surface. Mais on aurait également pu citer pour l'attaque Edin Dzeko, double buteur avec l'Inter, Mohamed Salah passeur et buteur avec Liverpool, Jesper Lindstrøm en grande forme face à l'OM, Serge Gnabry triple passeur décisif avec le Bayern Munich ou même Neymar qui a aussi été performant avec le PSG.