Bordeaux s’active pour un nouveau gardien

Défait lourdement 3-0 à Pau pour le lancement de la saison de Ligue 2, Bordeaux n’a pas bien commencé sa saison. Pourtant, malgré le score lourd, le gardien polonais des Girondins Rafał Strączek ne pouvait rien faire sur les trois buts encaissés. Cela n’empêche pas le club au scapulaire d’avoir une vraie réflexion en interne sur le poste de gardien de but. Jugé encore un peu tendre par sa direction, le portier de 24 ans, qui était arrivé en Gironde en février 2022 en provenance du Stal Mielec (D1 polonaise), ne disputait d’ailleurs que son 4e match pro avec le FCGB face à Pau.

Selon nos informations, Admar Lopes prospecte sur le marché des transferts et a identifié deux gardiens de but expérimentés susceptibles de venir concurrencer, voire de remplacer Strączek en tant que numero 1. L’une de ces deux cibles a même la préférence de Gérard Lopez, le président bordelais. Quoi qu’il arrive, le portier polonais devrait garder le but de Bordeaux lors du prochain match face à Concarneau lundi prochain. Mais une nouvelle contre-performance collective bordelaise pourrait bien sceller définitivement le sort du portier de 24 ans.