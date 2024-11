Atlético : Diego Simeone répond aux rumeurs de départ

Et si c’était sa dernière saison sur le banc de l’Atlético ? Après 12 ans passés dans la capitale madrilène, Diego Simeone semble plus proche de la fin que du début. Cette semaine, la presse espagnole évoquait d’ailleurs la volonté du club de trouver son successeur, plus par anticipation que par volonté de se séparer de lui. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de recevoir Alavés, l’Argentin ne s’est pas montré très bavard sur le sujet.

«Si le club cherche des alternatives ? Ce n’est pas une question pour moi, je pense à Alavés et à la manière de résoudre un match important pour nous, demain. Moi, je n’ai rien vu », a-t-il confié. Demain, Simeone dirigera son 700e match sur le banc des Colchoneros. Peut-être son dernier pallier centenaire…