Braga : la belle histoire des frères Horta !

«Quand les frères vivent dans l’union et l’harmonie, la joie et le bonheur règnent parmi eux», assurait Confucius. Ces mots empruntés à l’illustre philosophe chinois résonnent forcément un peu plus à l’heure d’analyser les performances de Braga, actuel deuxième du championnat portugais. Vainqueurs, sans trembler, de Santa Clara, jeudi dernier, les hommes d’Artur Jorge ont, une nouvelle fois, profité du talent de la fratrie Horta. Si Ricardo, international portugais (9 sélections, 2 buts), âgé de 28 ans et un temps pisté par l’Olympique Lyonnais, s’est offert un joli doublé, son cadet de deux ans s’est lui illustré en inscrivant son premier but de la saison sur une offrande… de son aîné.

De retour du Mondial qatari, Ricardo Horta impressionne !

«C’est une victoire convaincante, qui résulte de la façon dont nous avons abordé le match, de manière très sérieuse et compétente. Nous avons essayé d’entrer fort dans ce match pour nous mettre en position idéale et le résultat a été construit par ce qui a été notre intensité tout au long du match. Nous avons fait attention à bien travailler pour ne pas avoir un excès de confiance après la victoire contre Benfica et nous avons préparé le match contre Santa Clara de la meilleure façon, pour avoir la réponse que nous avons eu, qui a été de grande qualité», se félicitait d’ailleurs le coach de la formation lusitanienne à l’issue de cette nouvelle victoire, la cinquième lors des six dernières sorties de Braga. Logiquement désigné homme du match après son doublé lors de la victoire de prestige obtenue par les siens face aux Benfiquistes, le 30 décembre dernier, Ricardo Horta a ainsi confirmé son excellent départ avec les Minhotos.

Fort de 12 buts et 7 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2022-2023, le natif d’Almada, quart de finaliste malheureux avec la Seleção lors du dernier Mondial, ne cesse de démontrer toutes ses qualités sur l’aile gauche du club portugais. Servi par Abel Ruiz, c’est d’ailleurs lui qui lançait les siens, ce jeudi, au São Miguel avant de clôturer le festival offensif. Entre temps, l’ancien joueur de Málaga, troisième meilleur buteur du championnat derrière Gonçalo Ramos et Mehdi Taremi, offrait à son frère le troisième but de la soirée. Meilleur buteur de l’histoire de Braga après avoir dépassé Mário Laranjo, qui a marqué 92 buts entre 1946 et 1954, Ricardo Horta, capitaine et auteur de 104 réalisations en 305 matches, continue ainsi d’écrire sa légende dans le nord du Portugal.

André Horta, l’autre atout de Braga !

À deux longueurs de rejoindre José Nuno Azevedo, joueur ayant disputé le plus de rencontres sous le maillot des Arcebispos, celui qui est arrivé au club en juillet 2017 et qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 partage, aujourd’hui, l’affiche avec son frère. Et pour cause. Milieu offensif, droitier, polyvalent, André Horta peut lui aussi être considéré comme l’un des grands artisans de la réussite du club. Titularisé à treize reprises en Liga Bwin depuis le début de la saison, l’ancien du Los Angeles FC et de Benfica ne présente pas une ligne statistique à couper le souffle (1 but et 5 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues). Pour autant, son apport dans l’entrejeu reste indéniable.

Placé légèrement au-dessus du double pivot formé par Al Musrati et Uroš Račić, le Portugais de 26 ans apporte toute sa percussion, sa vision du jeu et sa qualité technique. Symbole de cette capacité à casser les lignes, son but face à Santa Clara, débuté par une longue course tranchante avant de conclure d’un enroulé du pied droit clinique. Tout proche, lui aussi, de s’offrir un doublé, il voyait finalement le poteau repousser sa tentative quelques minutes plus tard (58e). Actuellement parfaitement placés dans la course au titre final et forts de trois succès consécutifs, les hommes d’Artur Jorge espèrent désormais enchaîner lors de la réception de Boavista, ce samedi soir. Une chose est sûre, à l’occasion de cette 16e journée de championnat, Braga pourra une nouvelle fois compter sur son duo de rêve.