PSG : que retenir de la première de Luis Enrique ?

Le Havre, Al Nassr, Osaka et l’Inter Milan. Beaucoup de diversité dans le programme des matches amicaux du Paris Saint-Germain cet été. Et cela a débuté ce vendredi par le promu havrais, au nouveau centre d’entraînement de Poissy. L’occasion de voir la première mouture du PSG version Luis Enrique. Un PSG positionné en 4-3-3 avec un milieu pointe basse, incarné par la recrue Manuel Ugarte.

Avant de parler plus en profondeur des hommes, et plus particulièrement des nouveaux, on a pu déceler quelques principes de base, avec notamment le déclenchement d’un pressing immédiat à la perte du ballon, à plusieurs joueurs. Rien de révolutionnaire, mais plutôt bien appliqué par les joueurs parisiens durant la rencontre. Sur les ailes, Lee Kang-In, positionné à droite, était plus intérieur que Gharbi, installé à gauche. On a aussi senti la volonté de garder au maximum la possession, avec une multiplication de passes, souvent sans grande prise de risque.

Kang-In Lee séduisant, Ugarte inquiétant

Côté joueurs, Luis Enrique a proposé un onze différent pour chaque période. La première aura clairement été à l’avantage de Lee Kang-In, incisif dans ses prises de balle, porté vers l’avent et techniquement intéressant. Moins à celle de Manuel Ugarte, auteur de fautes grossières, aux contrôles approximatifs et à la prise de risque minimale. Comparativement, Ethan Mbappé s’est montré bien plus intéressant au même poste en deuxième mi-temps.

Offensivement, la première période s’est avéré plutôt pauvre, hormis les éclairs de Lee et les dribbles, parfois trop, chaloupés de Gharbi. Marco Asensio, positionné en numéro 9, n’a pas vraiment eu de munition, mais il n’a pas exploité une erreur du portier adverse pour marquer. Ekitike, qui lui a succédé en deuxième période, aura eu le mérite d’ouvrir le score. Défensivement, le PSG s’est fait peur sur quelques sauts de concentration (Letellier et Skriniar notamment après la pause), et la gestion de la profondeur reste pour l’instant un problème. Pas de quoi s’alarmer non plus, puisque Le Havre s’est avéré très timoré offensivement, toujours à la recherche de son futur 9.

Luis Enrique, lui, a vécu ce match amical avec passion, en témoignent ses nombreuses gesticulations. Le schéma tactique a légèrement évolué en deuxième période, entre 4-3-3 et 3-5-2. La conséquence de l’entrée de Kylian Mbappé, pour le rapprocher d’Ekitike ? L’international français, revenu plus tard que la majorité de ses partenaires du break estival, a eu droit à une demi-heure de jeu et s’est montré impliqué vis-à-vis de ses coéquipiers, les guidant parfois de la main, ainsi que buteur en fin de match. L’occasion de noter également la bonne entrée à la pause de Cher Ndour, dont le physique impressionnant ne l’empêche pas de développer un gros volume de jeu. On attendra le prochain match contre Al Nassr pour voir une trace plus profonde de la patte Luis Enrique.

