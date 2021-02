Barca : Ronald Koeman conseille Dest

Titulaire face au Paris Saint-Germain mardi dernier en Ligue des Champions avec le FC Barcelone alors qu’il revenait juste d’une blessure musculaire, Sergino Dest a vécu une soirée compliquée face à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Le jeune latéral droit américain n’a pas été épargné par la presse, pourtant son entraîneur, Ronald Koeman, ne semble pas lui en vouloir.

La suite après cette publicité

«Il est physiquement bien, il a 20 ans et il doit apprendre à être plus agressif et plus concentré. Il a trop de périodes de jeu pendant le match où il n'est pas concentré. Mais il est jeune et c'est bien parce qu'il peut apprendre cela. C'est un grand défi de jouer pour le Barça, il a besoin de temps. Il peut apporter beaucoup de choses positives, mais il doit apprendre» a-t-il expliqué à la presse.