OM-OL : l’aveu de Lucas Perri

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à prendre des points à l’Orange Vélodrome. En effet, les hommes de Paulo Fonseca ont été battus 3 à 2 par l’Olympique de Marseille. Dans les cages, Lucas Perri, qui a sauvé quelques situations, n’a pas pu faire de miracle. Malgré tout, le Brésilien estime qu’il aurait pu faire mieux.

C’est ce qu’il a avoué en conférence de presse ce vendredi. «On a été frustré de perdre à Marseille. À 2-2, on était encore bien. On doit encore travailler les aspects défensifs et offensifs. On doit adopter une nouvelle idée pour défendre, avec des positionnements différents. J’ai glissé trois fois lors du dernier match. Je dois travailler là-dessus, car c’est une chose qui m’ennuie beaucoup.» Un point qu’il veut rectifier au plus vite.