Angers refuse une grosse offre pour Sidiki Chérif

Le mercato hivernal des clubs de Ligue 1 commence à s’accélérer de plus en plus ces derniers jours. Et comme bien souvent à cette période, les petites équipes du championnat lutte surtout pour ne pas perdre leurs meilleurs joueurs en cours de saison. C’est notamment le cas d’Angers qui est attaqué sur les dossiers Himad Abdelli et Sidiki Chérif. L’attaquant Franco-Guinéen est courtisé notamment par Crystal Palace en Premier League.

Selon nos informations, le club anglais a proposé un prêt payant de 4 millions avec une option d’achat de 12 millions d’euros ainsi que des bonus. Mais cette proposition n’a pas convaincu Angers qui souhaite un transfert sec entre 25 et 30 millions d’euros. Une somme conséquente que Crystal Palace ne souhaite pas spécialement mettre dès cet hiver.