OL : Tyler Morton revient sur son choix fort de quitter Liverpool

Arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton était inconnu du grand public. Mais en quelques semaines, le milieu de terrain anglais a réussi à crever les écrans des observateurs lyonnais, et plus globalement de Ligue 1, pour s’imposer comme l’une des révélations de cette première partie de saison. Dans une interview accordée au Daily Mail, l’international U21 anglais est revenu sur son départ de Liverpool, club dans lequel il a été formé et où il n’a joué que 14 rencontres entre juillet 2021 et août 2025 (806 minutes). « L’année dernière a été incroyable. En tant que fan de Liverpool et supporter des Reds depuis mon enfance, si j’avais su quand j’étais plus jeune que je ferais partie d’une équipe qui allait remporter la Premier League, je n’aurais pas hésité une seconde. C’était incroyable. Mais c’était aussi très frustrant, évidemment. Ça a été difficile quand j’ai réalisé que je voulais et devais partir. Je me sentais vraiment prêt à jouer pour Liverpool. Mais il y a différents entraîneurs, différents styles. C’est lui (Arne Slot) qui décide… », a-t-il indiqué dans un premier temps.

Avant de partager sa grande satisfaction de porter les couleurs lyonnaises : « maintenant, à Lyon, je suis heureux. C’est un endroit charmant où vivre et jouer au football. Cette saison, c’est incroyable de jouer devant ces supporters, car ils sont tellement passionnés. C’est un club énorme avec beaucoup d’histoire. Je ne pouvais pas dire "non". C’est un endroit agréable et chaleureux où ma famille peut se sentir chez elle. Le football pratiqué par Paulo Fonseca est parfait pour moi. Il répondait à beaucoup de mes critères. C’était une décision importante pour moi de quitter ma maison et ce que je connais le mieux, mais je suis prêt. » Depuis le début de la saison, seuls Moussa Niakhaté (1903 minutes), Clinton Mata (1672 minutes) et Ainsley Maitland-Niles (1667) ont joué plus de minutes que le natif de Wallasey (1641) cette saison avec l’OL.