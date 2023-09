Séville FC - RC Lens : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec un joli duel entre le Séville FC et le Racing Club de Lens. A domicile, les Andalous s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marko Dmitrovic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos et Adria Pedrosa en défense. Fernando et Sow sont devant la défense. Lamela, Rakitic et Ocampos sont associés derrière En-Nesyri.

De leur côté, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Les rôles de pistons sont attribués à Przemysław Frankowski et Deiver Machado. Le double pivot est assuré par Salis Abdul Samed et Nampalys Mendy. Devant, on retrouve un duo constitué de Florian Sotoca et Angelo Fulgini placé en soutien d’Elye Wahi.

Les compositions

Séville FC : Dmitrovic – Juanlu, Gudelj , Ramos, Pedrosa – Fernando, Sow – Lamela, Rakitic, Ocampos - En-Nesyri

La suite après cette publicité

RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado – Sotoca, Fulgini - Wahi