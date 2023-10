Conflit israélo-palestinien : Mayence réintègre Anwar El Ghazi

Le 17 octobre dernier, Anwar El Ghazi a été suspendu par Mayence suite à sa prise ce position dans le conflit israélo-palestinien. Il n’était pas autorisé à s’entraîner et à jouer avec l’écurie allemande. Deux semaines après, Mayence a publié un nouveau communiqué de presse au sujet de l’ancien joueur du LOSC.

«Anwar El Ghazi a été averti par le FSV Mayence 05 pour avoir publié un message sur les réseaux sociaux il y a deux semaines. Le Néerlandais de 28 ans a commenté le conflit au Moyen-Orient d’une manière intolérable pour le club. Après la publication, le club a immédiatement libéré son joueur des entraînements et des matches. Depuis, lors de plusieurs conversations avec la direction du club, El Ghazi a pris ses distances avec sa publication sur son compte Instagram. Une publication qu’il a lui-même supprimée au bout de quelques minutes seulement. Il a regretté la publication de l’article et son impact négatif, notamment pour l’ensemble du club. Dans ce contexte, El Ghazi s’est également clairement distancié des actes terroristes tels que ceux du Hamas, qui ont conduit il y a deux semaines à une nouvelle escalade de la violence au Moyen-Orient. Il a souligné sa sympathie envers les victimes de cet attentat ainsi qu’avec toutes les victimes de ce conflit. Il a clairement indiqué qu’il ne remettait pas en question le droit d’Israël à exister (…) Dans le contexte de l’engagement d’El Ghazi et des remords dont il a fait preuve, la culture du club de gestion des erreurs exige que le joueur ait une chance de se réadapter. Anwar El Ghazi reprendra donc l’entraînement et les matchs au FSV Mayence 05 dès que possible.» L’affaire est close.