OM : ça bouge pour Konrad de la Fuente

Toujours en Grèce, Konrad de la Fuente ne devrait pas s’y éterniser. C’est en tout cas le souhait de l’Olympique de Marseille qui lui cherche activement une porte de sortie d’ici demain soir. L’ailier international américain de 21 ans, qui n’a plus joué depuis le 11 septembre dernier avec l’Olympiakos, a été proposé un peu partout en France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 (son nom a d’ailleurs été évoqué du côté de Saint-Étienne).

Mais selon nos informations, c’est plus du côté de l’Eredivisie qu’il a le plus de chances de débarquer. D’après nos sources, Utrecht et l’AZ Alkmaar sont intéressés par l’ancien joueur du Barça, de même que la formation anglaise de Preston North End, actuel 11e de Championship. À suivre.

