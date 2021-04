Chelsea : Mason Mount met tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Outre le Paris Saint-Germain, Chelsea jouait aussi son quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Blues se déplaçaient en Espagne, à Séville, pour affronter le FC Porto. Les Londoniens se sont imposés sur le score de deux buts à zéro et, ce jeudi matin, tous les Anglais ont un nom à la bouche : Mason Mount. Alors que son équipe souffrait, la lumière est venue du jeune Britannique. Un contrôle orienté magnifique, une frappe croisée et l'ouverture du score qui a montré le chemin de la victoire. Thomas Tuchel ne s'y trompait d'ailleurs pas.

« Le premier but était très important pour nous, car il est venu à un moment après lequel nous avions beaucoup souffert, que l'équipe fût trop tendue, nous n'étions pas assez précis, nous manquions de rythme, manquions de liberté pour nous adapter aux positions et notre jeu était un peu statique. La finition était clinique et excellente de la part de Mason. Il a la qualité pour le faire et le faire en quart de finale est un grand pas pour lui et une grande aide pour l'équipe. Je suis très heureux des deux (de Mount et de Chilwell, ndlr) », a déclaré le coach allemand.

Lineker prend sa défense

Les médias du Royaume ne sont pas en reste « Le milieu de terrain de Chelsea a démontré toute sa gamme de qualités: de bons mouvements, une réflexion rapide et un jeu de jambes habile lors de la victoire de la Ligue des champions contre Porto », écrit le Guardian. Souvent raillé sur les réseaux sociaux, Mason Mount a vu une légende venir le défendre après sa superbe prestation.

He’s done it again. Magnificent from @masonmount_10. What a player. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 7, 2021

« Vous le voyez toujours, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux ? Maintenant, les réseaux sociaux, comme nous le savons, sont pleins de gens qui savent tout sur le football, mais le malentendu sur Mount est étrange », a expliqué Gary Lineker, l'ancien grand défenseur anglais qui a en plus de cela twitté : « il l'a encore fait. Magnifique de la part de Mason Mount. Quel joueur !». Thomas Tuchel, lui, en tout cas, est ravi de l'avoir avec lui.

« C'est un jeune joueur de notre académie, un joueur très important pour notre équipe à un jeune âge. Je ne peux que répéter qu'il a la bonne mentalité et l'attitude lors de l'entraînement et des matches. Il a la bonne attitude envers le succès. Il a les deux pieds. Sur le terrain, il est ouvert et avide d'apprendre. Mason est un joueur important et clé pour nous et je suis heureux qu'il s'intègre dans ce rôle à un jeune âge. C'est bien de l'avoir », a lâché l'ex-coach du Paris SG. Ce matin, Mason Mount z dû se réveiller avec des étoiles dans les yeux.