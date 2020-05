Exclu FM : ça se complique fortement pour Adil Rami à Sotchi

Depuis la victoire en Coupe du Monde 2018, la carrière d’Adil Rami a entamé une lente et longue descente. Plus vraiment au niveau qui était le sien lors de ses meilleures saisons notamment à Valence, Séville ou à l’AC Milan, le natif de Fréjus a été mis à la porte par la direction de l'Olympique de Marseille l'été dernier pour ensuite rebondir à Fenerbahçe. Pas plus en forme que lors de sa deuxième saison sur la Canebière (seulement 8 matches joués dont la plupart en Coupe de Turquie), Rami a finalement atterri du côté de la Russie et de Sotchi au début du mois de février. Une arrivée inattendue dans une destination qui l'était tout autant.

Peu de temps après sa signature, le champion du monde 2018 expliquait son choix. « J'espère que ce sera une bonne aventure pour moi et Sochi. J'ai faim, je veux jouer au football et être bon. Je sais que Sochi est une nouvelle équipe, jeune, avec de grandes ambitions et un grand stade. J'ai une belle carrière et je n'ai rien à prouver à personne, je veux juste jouer au football. J'avais une autre option en Russie, mais mon agent m'a dit : "écoutez, Sochi est une nouvelle équipe, vous serez vraiment bien là-bas, ce sera génial si vous y allez, vous serez heureux là-bas"», expliquait-il, emballé par le projet. Oui, mais voilà, rien ne s’est passé comme prévu. Et trois mois plus tard, le bilan est terrible pour l'ancien roc défensif de l'OM qui s'est plus illustré sur les réseaux sociaux que sur les terrains depuis son arrivée en Russie.

Aucun match avec Sotchi !

Résultat, pas un seul match disputé avec son nouveau club, mais pire, pas d'entrainement à haute intensité. Certes l'épidémie liée au coronavirus n'a rien arrangé, mais ses problèmes physiques non plus puisqu'il n'a pas pu retrouver le terrain et le ballon. Grassement payé par le club russe (il a d’ailleurs refusé de baisser son salaire au mois d’avril par rapport au coronavirus), Adil Rami n’est déjà plus en odeur de sainteté sur les bords de la mer Noire. Selon nos informations, le club de Sotchi réfléchirait à mettre un terme plus rapidement que prévu à l’aventure d’Adil Rami dans la cité qui a accueilli les JO d’hiver en 2014.

A 34 ans, le défenseur central, passé par Lille, Valence ou encore l'AC Milan, qui s’était engagé quoi qu’il arrive jusqu’à la fin de la saison va peut-être devoir partir un peu plus tôt que prévu en quête d'un ultime challenge (MLS, Moyen-Orient, Chine). Reste désormais à savoir où, lui qui sort d'une saison 2019-20 quasi blanche et qui n'a pas été épargné par les blessures...