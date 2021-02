PSG : Mathieu Valbuena craint le pire face au Barça

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi après-midi la longue indisponibilité de Neymar. La star brésilienne qui devra rester éloignée quatre semaines des pelouses, va manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Mais l'international auriverde pourrait également rater le match retour programmé le 10 mars prochain. Un coup dur pour le champion de France commenté par le consultant RMC Sport Mathieu Valbuena. L'ancien Marseillais estime ainsi que le club parisien peut craindre le pire face aux Blaugranas.

« Le PSG est en danger, même avec Neymar, leur atout numéro un. Mais sans Neymar, tu l'es encore plus. Tu as déjà perdu Di Maria contre l'OM, cela va être compliqué. On sait très bien que le Barça est en difficulté sur le terrain, en dehors, mais il se prépare depuis de longues semaines pour ce match-là. On sait très bien que le FC Barcelone répond présent dans les grands rendez-vous. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que Kylian Mbappé n'est pas aussi performant quand Neymar n'est pas là. C'est aussi la clé. On va demander à Mbappé d'être le leader sur le terrain. Je trouve qu'il est plus en confiance quand Neymar est sur le terrain. Neymar peut lui donner des galettes. Et quand tu n'as pas Di Maria, qui est un atout très important pour le PSG, et que tu n'as pas Neymar, cela va être une grosse problématique, » insiste ainsi Valbuena. Difficile de lui donner tort sur ce coup...