OL : Paulo Fonseca revient sur sa lourde suspension

En mars dernier, Paulo Fonseca a dégoupillé. Lors d’une rencontre haletante entre l’OL et Brest en championnat, le coach portugais s’est emporté contre Benoît Millot après une faute dans la surface bretonne. Allant front contre front avec l’arbitre, le coach de 52 ans a dépassé la limite et l’a payé au prix fort en étant suspendu neuf mois. La suspension l’empêchait d’accéder à la ligne de touche ou aux vestiaires des officiels jusqu’au 30 novembre, et il ne pouvait entrer dans les vestiaires des joueurs, sur le terrain ou dans le tunnel jusqu’au 15 septembre. Interrogé par The Athletic ce samedi, l’ancien coach du LOSC est revenu sur cette suspension et a expliqué qu’il ne méritait pas d’être éloigné des terrains pendant si longtemps :

« Écoutez, c’était un moment difficile. Je ne méritais pas cette sanction, et je pense que tout le monde est d’accord. Je n’ai touché personne, je n’en ai jamais eu l’intention. J’ai juste crié au visage de l’arbitre, comme ça arrive toutes les semaines, partout, dans tous les pays. Mais je paie pour ce moment en Ligue 1. C’est du passé, et je ne veux plus y penser. On ne peut pas lutter contre certaines choses et nous devons apprendre à être peut-être plus équilibrés dans certains moments du match, et j’essaie de le faire. Ne pas être avec l’équipe dans les moments importants, dans les vestiaires, à la fin du match, à la mi-temps, c’était vraiment difficile. Mais j’ai reçu le soutien de tout le club à l’époque, et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Nous avons continué à obtenir de bons résultats, et le temps est passé très vite. »