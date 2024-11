Real Madrid : comment Kylian Mbappé vit sa crise actuelle

Les temps sont durs pour Kylian Mbappé. Face à Osasuna samedi, il a enchaîné sur une quatrième rencontre consécutive sans marquer malgré la large victoire madrilène 4-0. Une nouvelle prestation assez moyenne qui lui vaut des critiques dans les médias madrilènes ce dimanche, et des comparaisons terribles avec Vinicius Jr, auteur d’un triplé lors de ce match de Liga.

Pas habitué à se retrouver dans ce genre de situation depuis le début de sa carrière, le Bondynois est logiquement frustré. Hier, il a quitté le terrain au coup de sifflet final, repartant directement au vestiaire, sans même se livrer aux habituelles accolades entre coéquipiers après une lourde victoire. Le quotidien Marca en dit un peu plus sur ses états d’âme…

Tout le monde le soutient en interne

Le média explique qu’il est de plus en plus angoissé à cause de ses débuts un peu décevants à Madrid. Il peut tout de même compter sur le soutien de son club. Ancelotti et le vestiaire le soutiennent et l’encouragent, et le public du Bernabéu a même chanté son nom pour le motiver. Le média espagnol indique que sa situation vis-à-vis des Bleus et ses problèmes avec le PSG pèsent aussi et n’aident clairement pas le joueur à s’épanouir.

Bien adapté au Real Madrid et à la capitale espagnole, il passe beaucoup de temps en famille. Le clan Mbappé le rassure souvent en lui disant que ce n’est qu’une question de temps avant que tout se passe bien. Dans le vestiaire, il est très proche du clan français et de Brahim Diaz, qui l’encouragent et l’aident à ne pas perdre le sourire. Tout le monde sait que si le Real Madrid veut gagner des titres cette saison, l’équipe aura besoin d’une meilleure version de Kylian Mbappé.