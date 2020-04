L'UEFA injecte de l'argent frais aux clubs !

L'UEFA tient son comité exécutif aujourd'hui et devrait officialiser sa nouvelle position quant aux conditions d'éligibilité pour les prochaines Coupes d'Europe dans le cas où plusieurs championnats nationaux n'auront pas pu aller à leur terme. Mais avant cela, l'instance européenne a tenu à adresser une bonne nouvelle à ses membres. Elle a décidé de verser dès à présent l'argent touché par les clubs qui mettent leurs internationaux à disposition pour les compétitions internationales. « Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé aujourd'hui de débloquer immédiatement les versements d'indemnités aux clubs liés à la contribution des clubs aux compétitions des équipes nationales de l'UEFA à la lumière de la crise actuelle et des difficultés financières auxquelles de nombreux clubs sont confrontés en Europe », peut-on lire.

Puis l'UEFA a détaillé les conditions d'attribution de ces sommes. « Ces paiements devaient initialement être libérés à la fin des matches de barrage des éliminatoires européens, mais étant donné les défis auxquels sont confrontés les clubs qui doivent respecter leurs engagements financiers en cours tout en voyant les revenus se tarir pendant les blocages du COVID-19, les paiements seront désormais effectués immédiatement comme suit: 50 millions d'euros iront aux clubs ayant libéré des joueurs pour les 39 équipes nationales non impliquées dans les matches de barrage des éliminatoires européens. 17,7 millions d'euros iront aux clubs ayant libéré des joueurs pour les 16 équipes nationales participant aux matches de barrage des éliminatoires européens (hors paiements pour les matches de barrage, qui seront payés à la fin des matches de barrage). Le solde de 2,7 millions d'euros - lié aux joueurs libérés pour les matches de barrage - sera distribué à l'issue de ces matches de barrage à l'automne. Pour l'UEFA EURO 2020, un minimum de 200 millions d'euros est disponible pour distribution aux clubs, comme convenu dans le protocole d'accord entre l'UEFA et l'ECA, qui a été renouvelé en 2019. Sur la base du mécanisme de répartition des paiements approuvé par le Comité exécutif de l'UEFA, 70 millions d'euros seront répartis entre les clubs qui ont libéré des joueurs pour les éliminatoires européens et l'UEFA Nations League, et les 130 millions d'euros restants seront distribués aux clubs qui libèrent des joueurs pour l'UEFA EURO 2020.» Une bonne nouvelle pour beaucoup de clubs.