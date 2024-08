Real Madrid : Kylian Mbappé n’y arrive toujours pas…

Kylian Mbappé pensait avoir parfaitement lancé son aventure madrilène en marquant son premier but dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, face à l’Atalanta en Supercoupe d’Europe. Mais voilà, les choses ne se déroulent pas comme prévu pour l’attaquant français en Liga. Après trois titularisations, face à de modestes adversaires (Majorque, Valladolid et Las Palmas), il n’a pas trouvé le chemin des filets. Et c’est une première dans sa carrière. Les explications existent, mais elles ne satisferont pas l’énorme attente générée par sa venue au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Contre Las Palmas ce jeudi soir, il a de nouveau été aligné en numéro 9 avec, Vinicius à gauche et Brahim Diaz à droite. La première période a malheureusement ressemblé à celle contre Valladolid, avec peu de mouvements collectifs, et un Mbappé pris dans la nasse. Il a tenté sa chance sans avoir véritablement d’espace, et s’est donc fait logiquement contrer. Et sur l’un de ses rares ballons en profondeur, il a de nouveau laissé l’impression d’un joueur encore loin de sa forme optimale. C’est pour l’aider à la retrouver que Carlo Ancelotti lui fait enchaîner les premières rencontres de championnat.

À lire

Liga : le Real Madrid laisse encore filer des points face à Las Palmas !

Une entente pas encore au point avec Vinicius

Mais ce déficit athlétique apparent n’est pas compensé par un collectif huilé. Mbappé n’a pas encore ses repères avec ses coéquipiers, et il donne parfois l’impression de se déplacer un peu à défaut. Et lorsqu’il vient traîner dans sa zone préférentielle, à l’entrée de la surface côté gauche, on n’a pas senti un Vinicius désireux de combiner avec lui. Ainsi, pour la première fois, on a vu un Mbappé manifester son incompréhension avec des gestes envers son coéquipier brésilien.

La suite après cette publicité

Vinicius n’a pas forcément besoin de Mbappé lorsqu’il est lancé dans un débordement, et la propension du Français à systématiquement se positionner en retrait n’a pas séduit le Brésilien dans ses choix avec le ballon. Alors l’ancien Parisien a tenté sa chance de l’autre côté, avec quelques débordements intéressants mais au final inefficaces. Le voilà déjà après 3 matches à devoir résoudre cette équation que beaucoup avaient prédit insoluble : comment s’intégrer au Real Madrid dans un poste qu’il n’apprécie pas vraiment, et dans un effectif qui ne l’a pas attendu pour tout gagner ? Carlo Ancelotti, avec 2 matches nuls en 3 rencontres de Liga, n’a pas encore trouvé la recette. Et se retrouve ainsi avec son pire total de points dans l’élite à ce stade de la compétition depuis la saison 2019-2020.