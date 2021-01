Bundesliga : Stuttgart relance la machine à Augsbourg

En Allemagne, la 15e journée de Bundesliga mettait aux prises Augsbourg à Stuttgart, deux formations installées en milieu de tableau. Sur trois matches sans succès le VfB Suttgart a repris sa marche en avant, grâce à un succès 3 buts à 1.

L'Argentin Nicolas Gonzalez a lancé les visiteurs sur penalty, après une faute dans sa surface de Reece Oxford (10e), avant que Silas Wamangituka n'inscrive son 8e but de la saison et ne donne deux longueurs d'avance à Stutgart (0-2, 29e). En seconde période, Marco Richter a redonné espoir à Augsbourg (46e), mais Gonzalo Castro, superbement servi par Nicolas Gonzalez et Daniel Didavi ont assuré le large succès Die Roten (1-4), qui passent 10e, juste devant leur victime du jour.

Le classement de Bundesliga.