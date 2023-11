EdF : Didier Deschamps dévoile ce qu’il attend de Warren Zaïre-Emery

Appelé pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery est arrivé, ce lundi, à Clairefontaine. Impressionnant sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, le protégé pourrait ainsi connaître sa grande première avec le maillot tricolore. Présent en conférence de presse à quelques jours de défier Gibraltar, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Didier Deschamps a d’ailleurs révélé ce qu’il attendait du Titi parisien.

«Qu’il aie 17, 18, 19 ans, ça fait partie des jeunes joueurs. Je ne vais pas avoir un traitement différent par rapport à lui. La seule chose c’est d’avoir un peu plus d’indulgence. Qu’il soit comme il est, qu’il fasse les choses naturellement, en confiance, libre. S’il a à jouer, de faire du mieux possible pour lui et l’équipe. Il n’y a pas à se mettre de la pression. Qu’il reste lui même. Potentiellement, il a tout ce qu’il faut». Rassurant pour le principal concerné, qui portera le numéro 8, habituellement porté par Aurélien Tchouaméni, à l’occasion de ce rassemblement international.