Real Madrid - Getafe : les compositions officielles

Ce lundi, c’est la fin de la 26e journée de Liga 2025/2026 avec un duel madrilène entre le Real Madrid et Getafe. À domicile, les Madrilènes s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba et Alvaro Carreras. Le milieu de terrain est assuré par Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Thiago Pitarch avec Arda Güler un cran plus haut. Devant, Gonzalo Garcia et Vinicius Junior sont associés.

De leur côté, les Azulones s’organisent dans un 4-4-2 avec David Soria qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero et Juan Iglesias en défense. Luis Milla et Mauro Arambarri composent l’entrejeu avec Kiko Femenia et Diego Rico sur les ailes. En pointe, Luis Vázquez accompagne Martin Satriano.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Pitarch - Güler - Garcia, Vinicius Júnior

Getafe : Soria - Boselli, Duarte, Romero, Iglesias - Femenia, Milla, Arambarri, Rico - Vazquez, Satriano