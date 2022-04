Serie A : l'Atalanta chute encore contre le Hellas Vérone

L'Atalanta n'y arrive plus et se trouve plus que jamais dans une mauvaise passe. La Dea a concédé une troisième défaite de rang en championnat ce lundi, et une 5ème rencontre sans la moindre victoire toutes compétitions confondues, en s'inclinant sur sa pelouse face au Hellas Vérone (1-2), dans le cadre de la 33ème journée de Serie A. Federico Ceccherini a d'abord ouvert le score, juste avant la pause (45e+2), pour des Gialloblu qui avaient auparavant échoué sur le poteau et la barre de Juan Musso, par l'intermédiaire de Davide Faraoni (25e) puis de Gianluca Caprari (26e).

La suite après cette publicité

Le malheureux Teun Koopmeiners a ensuite permis aux visiteurs de faire le break (55e). Giorgio Scalvini, profitant d'un bon centre de Davide Zappacosta, a redonné un peu d'espoirs aux Bergamasques et offert une fin de match animée au Gewiss Stadium sans que les hommes de Gianpiero Gasperini ne parviennent toutefois à arracher un point. Le Hellas se reprend après sa défaite contre l'Inter, et revient à trois unités de l'Atalanta au classement pour une course à l'Europe loin d'être terminée en Serie A.