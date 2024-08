José Mourinho veut ramener un champion du monde argentin à Fenerbahçe

José Mourinho veut mettre les petits plats dans les grands. Nommé sur le banc de Fenerbahçe au mois de juin, le technicien portugais ambitionne de retrouver la Ligue des Champions cette saison (Fenerbahçe affrontera Lille au troisième tour préliminaire), mais pour cela, il veut s’assurer d’avoir à sa disposition les moyens qui vont avec. Ces dernières semaines, il se murmurait que le Special One avait ainsi fait part de sa volonté de voir Darwin Nuñez ou encore Georges Mikautadze signer dans le club stambouliote.

La suite après cette publicité

Si le premier devrait rester à Liverpool, et que le second a finalement rejoint l’OL, le Fener a tout de même enregistré plusieurs arrivées significatives depuis : Rade Krunic, Caglar Soyuncu, Allan Saint-Maximin ou encore Youssouf En-Nesyri. A présent, la presse espagnole cite le nom d’un autre joueur qui serait, lui aussi, courtisé par le Portugais. Il s’agirait en effet du champion du monde argentin, Guido Rodriguez (31 ans), longtemps pisté par l’OL l’été dernier. Le directeur sportif de Fenerbahçe, Mario Branco, aurait déjà contacté le joueur, mais pour le moment, ses demandes seraient trop élevées. A noter que le joueur reste courtisé en Arabie saoudite et en Europe.