Le PSG et l’OGC Nice pour la dernière fois en 2023 !

17e journée de Ligue 1 Uber Eats, dernier tour de manège en 2023. Le championnat fermera ses portes pour la trêve hivernale avant de revenir mi-janvier, avec les quelques nouveautés que le mercato aura apportées. Alors, pour profiter une dernière fois de nos équipes, c’est un magnifique programme que vous pourrez retrouver ce mercredi sur les différentes chaînes CANAL+. Le Paris Saint-Germain et son dauphin l’OGC Nice seront sur le pont.

Deux matches à 21h

Le premier et le deuxième vont jouer en même temps. Le PSG recevra le FC Metz, l’une des belles surprises de la première partie de saison. Du moins jusqu’à ces dernières semaines, puisque le club lorrain a perdu ses trois dernières rencontres, reculant à la 14e place de Ligue 1. Dans ce contexte, pas sûr qu’un déplacement au Parc des Princes soit le plus simple pour effectuer un début de redressement. Toutefois, par le passé, le PSG a montré qu’il pouvait se louper sur le dernier match de l’année.

Paris se présentera évidemment dans la peau du favori, même si Luis Enrique devrait encore faire tourner son effectif, trois jours seulement après le match nul concédé à Lille. Kylian Mbappé retrouvera-t-il de l’envie ? Les autres attaquants vont-ils faire preuve d’efficacité ? Donnarumma va-t-il retrouver un peu de sérénité après l’intérim d’Arnau Tenas ? Toutes les réponses à ces questions mercredi soir.

Nice pour se relancer

L’OGC Nice a de son côté laissé quelques plumes ces derniers temps, avec deux défaites en trois matches. La réception de Lens, revenu à seulement 6 unités, sera un nouveau test d’envergure pour déterminer la teneur de la saison niçoise. A-t-on en face de nous le futur véritable dauphin du PSG ou s’agissait-il d’une réussite éphémère ? Pour les Sang et Or, ce rendez-vous pourrait les replacer définitivement dans le haut de tableau, eux qui n’ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 16 septembre.

