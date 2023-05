JT Foot Mercato : le Barça prépare sa nouvelle ère

Le Barça se transforme

Le FC Barcelone a tourné une grosse page de son histoire. En plus de quitter le Camp Nou pour cause de rénovation, le peuple catalan a fait ses adieux à ses deux légendes Sergio Busquets et Jordi Alba. Une nouvelle ère se prépare, le Barça rêve toujours de rapatrier Lionel Messi. Le retour de la Pulga se fera donc sans deux de ses amis très proches. Mais selon Relevo, le Barça rêve d’associer Léo Messi à Angel Di Maria. L’Argentin arrive en fin de contrat cet été avec la Juventus. Les deux hommes se retrouveraient de nouveau après une année passée ensemble au PSG. Pour remplacer Sergio Busquets, le club catalan travaille toujours sur le dossier Ilkay Gundogan. Mundo Deportivo révèle qu’une nouvelle rencontre aurait eu lieu entre les dirigeants du Barça et le clan du joueur cette semaine. Le plan B se nomme Bruno Guimarães. Selon The Times, le Barça serait prêt à offrir 100 millions d’euros à Newcastle ! Mais les Magpies sont prêts à de gros efforts financiers pour convaincre le Brésilien de rester. Un Brésilien en cache un autre et c’est de Raphinha dont on va parler. L’ailier n’a pas convaincu depuis son arrivée en Catalogne. Selon Sport, le Barça a fixé son prix de départ à 80 millions d’euros. Mais celui-ci ne compte pas partir selon Sport, ce qui n’arrange pas les affaires du FC Barcelone qui doit remplir ses caisses. L’autre candidat à un départ n’est autre qu’Ansu Fati. Son agent Jorge Mendes tente de trouver un point de chute à son poulain. Selon The Telegraph, il a dernièrement été proposé à Arsenal.

Le Real veut absolument le remplaçant de Benzema

À 35 ans, Karim Benzema continue d’écrire sa légende au Real Madrid. Le Nueve repousse les limites du possible, mais son avenir à Madrid commence à s’écrire en pointillés. Le plan de la Maison Blanche est de compter sur lui une saison de plus, d’où sa prolongation jusqu’en 2024. Le grand favori pour lui succéder est un certain Harry Kane. Selon le journal AS, Tottenham a fixé son prix à 115 millions d’euros. L’arrivée de l’attaquant anglais pourrait se faire plus rapidement de prévu puisque selon Relevo, la direction du Real Madrid est inquiète pour l’avenir de Benzema. Le média espagnol explique que le gouvernement saoudien pousse pour signer le dernier Ballon d’Or. Comme nous vous l’expliquions, l’Arabie Saoudite veut continuer de promouvoir son championnat et a pour projet de placer une vedette dans chacun de ses plus gros clubs. L’un d’entre eux souhaite offrir au Nueve un salaire de 200 millions d’euros sur deux ans, ce qui fait peur à la direction. L’attitude du Français fait aussi tilter les dirigeants et le staff technique, confirmant en quelque sorte leurs soupçons. En plus du salaire mirobolant, l’offre saoudienne contient aussi d’autres contrats liés au sponsoring et à l’humanitaire et des conditions fiscales avantageuses.

Pochettino reprend les rênes de Chelsea

Mauricio Pochettino va reprendre du service ! Libre depuis la fin de son aventure au PSG, le tacticien argentin retrouve un banc de Premier League. Et c’est du côté de Chelsea qu’il va opérer ! L’Argentin a signé un contrat de deux ans, avec une année en option, peut-on lire dans le communiqué.