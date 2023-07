MU : la décision controversée de Mason Greenwood

La sublime ascension de Mason Greenwood s’est stoppée subitement en janvier 2022, lorsque ce dernier se voyait suspendu par son propre club, après faire l’objet d’une plainte pour tentative de viol sur sa compagne notamment. Depuis, la jeune promesse n’a plus mis les pieds sur les pelouses de Premier League, trop occupée avec la justice. Heureusement pour lui, tout semble rentrer dans l’ordre après l’arrêt des poursuites pénales à son encontre.

Longtemps annoncé sur un départ, en prêt, Mason Greenwood espère rester à Manchester pour retrouver des sensations et faire parler son talent sous les ordres d’Erik ten Hag. Une source proche du joueur raconte : «Il est encouragé à parler publiquement et à faire entendre sa voix. Mais, en privé, il a dit à ses proches qu’il avait énormément appris. Il est devenu père pour la première fois au début du mois et se rend compte qu’il doit grandir.» Malgré tout, l’Anglais aux 129 apparitions avec les Red Devils n’est pas encore pardonné. Lourdement sanctionné par son club, rejeté par l’équipe féminine, écarté des campagnes publicitaires et merchandising… bonne chance à Mason Greenwood pour retrouver la confiance des siens. Ce qui est sûr, c’est que l’attaquant de 21 ans est prêt à retourner sur les terrains, sous la tunique mancunienne.

