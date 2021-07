La mise au point de l'état-major de la Juventus sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Jour de conférence de presse à Turin. Les hommes forts de la Juventus étaient présents face aux médias pour lancer la saison 2021/22. Autour du président Andrea Agnelli et du vice-président Pavel Nedved, Federico Cherubini, nouveau directeur sportif, et Maurizio Arrivabene, nouveau directeur général, faisaient également face aux questions des journalistes. Et évidemment, l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans) a été évoqué à plusieurs reprises. Agnelli a réaffirmé que, si on met la Covid de côté, l'impact économique de l'attaquant portugais, actuel meilleur buteur de l'Euro 2020 (5 réalisations), est positif depuis son arrivée à l'été 2018.

Cherubini, lui aussi, n'a pas pu éviter ce sujet brûlant, alors que le contrat de la star portugaise court jusqu'en juin 2022 et que, selon nos informations, le Paris SG aimerait s'attacher ses services. La réponse a été plutôt claire. «À ce jour, il n’y a pas de signes de la part de Ronaldo montrant qu'il veuille parler d’un transfert. De la part de la Juventus non plus. On parle d’un joueur qui a marqué 36 buts en 44 matches avec le maillot de la Juventus la saison écoulée. Même si les chiffres ne veulent pas tout dire, ils sont incontestables. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l’équipe après une période de repos bien méritée», a-t-il expliqué.

Aujourd'hui, Cristiano est au cœur du projet

Relancé quelques instants plus tard sur le sujet, le dirigeant bianconero est resté droit dans ses bottes. «Les signaux actuels de toutes les parties n’indiquent pas un départ de Cristiano, qui est central dans notre projet. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas lire l’avenir. Aujourd’hui, la situation est celle-là. Nous sommes très contents qu’il soit à la Juventus avec nous», a-t-il lâché, évoquant ensuite dans les grandes lignes les projets de la Vieille Dame pour le mercato.

«Nous avons fait des investissements importants ces dernières saisons. On pourrait ne pas recruter que nous aurions une équipe très compétitive à disposition de Massimiliano Allegri et du staff technique. On peut évidemment l’améliorer en cas d’opportunités. Mais je pense qu'en l'état, nous avons une grosse marge de progression. Ce ne sera assurément pas un marché très actif de la part de la Juventus, mais nous serons vigilants aux opportunités qui peuvent répondre à nos exigences sportives et financières», a-t-il conclu. C'est dit.