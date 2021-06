Le PSG s'active sur les dossiers Cristiano Ronaldo et Paul Pogba

La suite après cette publicité

En matière de recrutement, surtout dans les dossiers majeurs, la prudence est une règle d'or. Le Paris Saint-Germain le sait et a déjà expérimenté, par le passé, que ses bonnes intentions, la qualité de son projet et sa puissance financière ne lui permettaient pas toujours de réaliser ce qu'il voulait. Mais cet été, Paris ne s'interdit rien. Après avoir finalisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum, bientôt celles de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi et parallèlement aux discussions menées avec Sergio Ramos, d'autres grandes manoeuvres ont débuté en coulisses. L'une d'elles concerne deux des meilleurs joueurs du monde : Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. La volonté d'attirer au moins l'une des stars interplanétaires cet été est réelle.

« On va faire de gros recrutements. Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », avait lâché Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L'Equipe il y a quelques jours. Et si les premiers dossiers concernaient des opportunités avec des joueurs libres (Wijnaldum, Donnarumma, et Sergio Ramos), il est bien prévu d'aller taper encore plus haut. Et le protagoniste majeur pourrait bien être Cristiano Ronaldo. Pour le quintuple Ballon d'or, la situation est simple. Depuis plusieurs mois, l'attaquant portugais de 36 ans se pose des questions. En 2018, en allant chercher le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, la Juve chamboulait l'échiquier européen et en profitait pour braquer à nouveau les projecteurs sur une Serie A devenue trop banale.

Cristiano Ronaldo envisage bien le PSG

Trois ans plus tard, le constat est terrible : élimination en quart de finale contre l'Ajax Amsterdam en 2019, élimination contre l'OL en 2020, élimination contre le FC Porto en 2021. Cristiano Ronaldo n'y est pour rien, loin de là. Au contraire, il est celui qui a porté la Juve sur ses épaules. Cette accumulation a conduit à envisager aujourd'hui un éventuel départ de son attaquant vedette, à un an de la fin de son contrat. La position est d'autant plus sérieuse qu'elle est partagée tout en haut, par les dirigeants turinois : aujourd'hui, en cas d'offre satisfaisante, la Juve ouvrirait bel et bien la porte à sa star portugaise.

Vu qu'il s'agit d'une opération hors norme, rien ne permet de savoir si cette exfiltration aboutira cet été. D'autant que la Juventus veut récupérer une partie de sa mise sur ce transfert. Le scénario d'un départ est toutefois en marche car l'envie est partagée dans le camp du joueur. Ces dernières semaines, Ronaldo a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à Turin, ajoutant que cela lui semblait difficile de rester en Italie. Et parmi les destinations privilégiées du Portugais figure le Paris Saint-Germain.

Une ouverture réelle pour Paul Pogba

Cela tombe bien, puisque l'intérêt est réciproque. Son agent, Jorge Mendes, dispose de bonnes relations avec Leonardo. L'agent portugais a ainsi joué un rôle dans le transfert de Keylor Navas au PSG. Mais aussi avec Nasser Al-Khelaïfi, avec qu'il a conversé régulièrement par le passé. Des discussions salariales ont d'ailleurs été abordés avec l'agent du joueur, qui va pouvoir réfléchir sérieusement à son avenir ces prochains jours après l'élimination face au Portugal de l'Euro 2020. CR7 a déjà eu par le passé des contacts avec le club francilien et avait déjà songé à y mettre les pieds. Serait-ce le bon timing cet été ?

En parallèle de Cristiano Ronaldo, le PSG discute avec Paul Pogba. Nous vous l'avions révélé dès le mois de mars, avec les premiers contacts à ce sujet entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain français. Également courtisés par la Juventus, l'influent agent et le joueur sont ouverts à l'idée d'un transfert à Paris. Malgré l'arrivée de Wijnaldum, le club souhaite attirer un autre homme capable de renforcer l'entrejeu, point faible décelé depuis des années, d'amener du poids et des buts. Si le PSG parvient à boucler ces deux dossiers, en plus de ceux déjà réalisés ou en cours de finalisation, la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi aura pris tout son sens.