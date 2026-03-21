Nice : Florian Maurice envisage la suite avec Elye Wahi

Le directeur sportif de l’OGC Nice, Florian Maurice, a souligné que le jeune attaquant Elye Wahi était l’une des réussites majeures de son recrutement à Nice. Le directeur sportif apprécie ses performances depuis son retour en Ligue 1 et son intégration au groupe, qui ont été immédiates et positives.

La suite après cette publicité

Malgré un contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2030, Maurice confie que le club aimerait prolonger son prêt d’une saison supplémentaire pour consolider l’équipe et poursuivre son développement. « C’est un peu tôt encore, mais c’est un souhait de continuer avec lui. Il est content d’être là. Ce sont des discussions qu’il faudra avoir à la fin de la saison. L’objectif, c’est déjà de se sauver », a expliqué Florian Maurice à L’Équipe.