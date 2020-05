Man City : Benjamin Mendy rêve de remporter la Ligue des Champions

Avant l'arrêt du football européen en raison de la pandémie de coronavirus, Manchester City avait fait un pas important vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant sur la pelouse du Real Madrid (2-1), notamment grâce à un excellent Kevin De Bruyne. Les Citizens avaient peut-être été surmotivés par la décision de l'UEFA d'exclure le club mancunien de toute compétition européenne lors les deux prochaines saisons après avoir contourné les règles du fair-play financier. Benjamin Mendy (25 ans), le latéral gauche des Skyblues, n'a en tout cas pas caché son rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles cette année.

«Nous avons l'opportunité d'aller loin dans cette compétition et c'est ce que nous voulons, donc tout le monde est motivé, travaille, reste concentré sur l'objectif pour (être prêt) le moment où nous pourrons rejouer. Nous n'avons pas encore de Ligue des Champions donc c'est le rêve. Nous avons bien joué à Madrid mais maintenant nous devons encore disputer le match retour. Je sais que chaque joueur est conscient que le fait d'avoir gagné l'aller ne veut pas dire que nous sommes qualifiés d'office pour le prochain tour. On n'a pas tous les jours la chance d'aller dans un stade comme le Santiago Bernabeu et d'y réaliser une telle performance», a lâché Benjamin Mendy dans des propos relayés par l'Evening Standard. Le TAS étudiera l'appel de Manchester City du 8 au 10 juin prochain alors que l'UEFA souhaite terminer l'édition 2019-2020 de la C1 au mois d'août.