Nantes : Antoine Kombouaré dédie la victoire face à l'Olympiacos au public de la Beaujoire

Pour son retour en Coupe d'Europe, le FC Nantes s'est offert une victoire de prestige face à l'Olympiacos (2-1), arrachée dans le temps additionnel grâce à une tête puissante d'Evann Guessand dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. L'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a tenu à remercier le public de la Beaujoire, qui a poussé ses joueurs jusqu'à acquérir les trois premiers points de leur campagne européenne.

«On se bat jusqu’au bout et surtout on montre le meilleur. Il ne faut pas oublier le public, il a été formidable, il nous pousse, on n’a pas le droit de les décevoir, de ne pas donner tout ce qu’on a. Aujourd’hui, c’est aussi leur victoire. Je suis impressionné par cette ferveur et cette communion avec le public», a déclaré le technicien canaque quelques instants après le coup de sifflet final au micro de Canal +.