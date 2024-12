Medhi Benatia se moque de l’OM de la saison dernière

Arrivé en cours de saison dernière, Medhi Benatia n’a pas tardé à commencer à changer les choses à l’OM. Il garde pourtant un très mauvais souvenir de cette équipe version 2023/2024, celle qui a connu 4 entraîneurs. Pour le conseiller sportif de Pablo Longoria, c’est un miracle d’avoir atteint une demi-finale de Ligue Europa, perdue contre l’Atalanta Bergame, futur vainqueur de cette compétition.

«L’année dernière, je ne sais pas comment on a atteint une demi de coupe d’Europe. Il faut dire la vérité, c’était catastrophique dans le jeu. On ne faisait pas trois passes. Ce n’était pas plaisant. Cette année, je ne sais pas où on va finir mais je peux dire que je suis content d’avoir cet entraîneur, d’avoir ces joueurs, de voir cette passion. Dans une ville comme Marseille, il faut avoir ça si tu veux réussir», souligne l’ancien international marocain sur RMC ce jeudi soir.