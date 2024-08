Emirates Cup : l’OL dominé par un Arsenal supérieur

La rentrée approche pour les clubs de Ligue 1. Le week-end prochain, toutes les formations de l’élite seront aux prises à l’occasion de la première journée de championnat. Dès lors, ce dernier week-end permettait à plusieurs équipes de peaufiner les derniers détails à travers un ultime match amical. C’était le cas de l’OL qui se déplaçait à Londres pour y affronter Arsenal. Une rencontre de gala pour les Gones de Pierre Sage qui alignait une équipe presque type sans Alexandre Lacazette, fraîchement médaillé d’argent aux JO, et Nicolas Tagliafico, sur le banc. De l’autre côté, Mikel Arteta a sorti l’artillerie lourde et les Gunners pouvait notamment compter sur les retours de Bukayo Saka et Declan Rice. D’entrée, sous le soleil de plomb qui régnait sur la capitale anglaise, Arsenal s’est montré bien plus tranchant. Ayant largement le contrôle du cuir, les ouailles de Mikel Arteta se sont ruées vers la cage de Lucas Perri.

La suite après cette publicité

Et après plusieurs tentatives dangereuses, des Lyonnais totalement asphyxiés ont logiquement concédé l’ouverture du score. Sur un corner diaboliquement bien tiré par Declan Rice, William Saliba s’élève plus haut que tout le monde pour crucifier Lucas Perri (1-0, 9e). Outrageusement dominé, les coéquipiers de Saïd Benrahma ne parvenaient même pas à sortir de leur moitié de terrain. Asphyxié, l’OL a encore concédé un nouveau but sur corner. Face au but vide après la sortie hasardeuse de Lucas Perri, Gabriel Magalhaes a tranquillement doublé la mise pour le plus grand plaisir de l’Emirates Stadium (2-0, 27e). Un peu plus libérés après ce nouveau coup du sort, les Rhodaniens ont essayé de se créer des occasions mais ce premier acte n’aura finalement pas du tout été à leur avantage.

À lire

L’OL doit régler un sérieux problème au milieu de terrain

Une meilleure deuxième période de l’OL

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont confirmé ce regain de forme. Conservant plus facilement le cuir, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réussi à donner moins d’espaces aux Londoniens. Pour autant, Arsenal s’est créé les meilleures opportunités d’entrée et Odegaard (49e), Partey (53e), Saka (55e) ont testé les gants de Lucas Perri. Le poteau a même détourné la dernière tentative de l’ailier anglais. Pourtant, malgré cette nouvelle salve d’offensives des Gunners, Lyon a semblé bien mieux dans sa rencontre. Construisant certaines offensives, l’OL a essayé de revenir mais Saïd Benrahma a vu sa belle frappe enroulée tutoyer la barre transversale de David Raya (60e).

La suite après cette publicité

Faisant tourner pour la dernière demi-heure, Pierre Sage a donné des minutes précieuses à certains joueurs offensifs comme Ernest Nuamah, qui n’avait pas tant joué lors de cette préparation estivale. Finalement dominé face à une escouade bien trop forte, l’OL n’a pas pu échapper à la défaite. Tombés face à trop fort, les Gones ont néanmoins montré qu’ils avaient certaines qualités face à l’une des meilleures équipes d’Europe. Il faudra désormais se montrer prêts la semaine prochaine sur la pelouse de Rennes (dimanche, 20h45).