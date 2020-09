Ligue 1 : le PSG étrille Nice

Battu à Lens (0-1) puis par l'Olympique de Marseille (0-1) lors du Clasico, le Paris Saint-Germain avait réagi poussivement à domicile contre Metz (1-0). A Nice, le club de la capitale voulait confirmer ce succès et lancer enfin sa saison après sa très mauvaise entame. A cette occasion, Thomas Tuchel devait encore composer sans Neymar ni Leandro Paredes, mais Kylian Mbappé et Marco Verratti faisaient leur retour.

Une vraie bonne nouvelle pour les Franciliens qui s’est confirmée sur le terrain. Mbappé a provoqué et transformé un penalty (36e), avant d’être à l’origine de l’action ayant amené le but du break marqué par Angel Di Maria juste avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, Paris a empilé les actions franches et c’est sur un service de Di Maria que Marquinhos a parachevé la victoire parisienne à la 66e. 3-0, net, sans bavure. Au classement, Paris remonte au septième rang (6 points). Les Aiglons, eux, reculent à la 10e place (6 points).

