PL : Aston Villa enfonce Leicester, Brighton domine Bournemouth

Ce mardi soir, plusieurs matches en retard de Premier League se déroulaient. Il s’agissait de rencontres reportées suite au décès de la Reine Elizabeth II. Sixième de Premier League, Brighton a notamment tenu son rang en s’offrant Bournemouth sur le score de 2-0. Les Seagulls s’en sont remis à un but de leur pépite Evan Ferguson d’une sublime talonnade alors qu’il avait été trouvé dans la surface des Cherries par le Japonais Kaoru Mitoma (28e). Le jeune Julio Encisio a lui doublé la mise en fin de rencontre (90e +1). Brighton renforce sa sixième place et revient à quatre points du trio composé de Newcastle (3e), Tottenham (4e) et Manchester United (5e).

Dans le même temps, Aston Villa (9e) se déplaçait sur la pelouse d’une équipe de Leicester menacée (19e). Et cela avait mal débuté pour les Foxes avec le but précoce d’Ollie Watkins (24e) mais Harvey Barnes (35e) lui a répondu. Perdant Kiernan Dewsbury-Hall (70e) sur un second carton jaune, Leicester a encore craqué sur une tentative de Bertrand Traoré (87e). Avec cette victoire 2-1, Aston Villa grimpe au septième rang tandis que Leicester reste dans la zone rouge. Enfin, Leeds United est sorti de la zone rouge et a doublé Nottingham Forest avec une victoire 2-1.

Les matches de la soirée